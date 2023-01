Cade dall'impalcatura e fa un volo di tre metri: è grave

Nel pomeriggio di lunedì, i sanitari del Suem 118 sono intervenuti ad Arzignano, in via Bottego, per un incidente sul lavoro.

Secondo le prime informazioni, un operaio intento a lavorare su un'impalcatura, per cause in corso di accertamento è scivolato e ha fatto un volo di tre metri. Lanciato l'allarme, l'uomo è stato soccorso dai sanitari del Suem 118 e trasferito all'ospedale San Bortolo in gravi condizioni.