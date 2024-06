Infortunio sul lavoro, gravi il titolare e tre operai

Nel tardo pomeriggio di lunedì, si è verificato un grave incidente in un'azienda di via Galilei a Galliera Veneta, nel Padovano, che ha visto coinvolti il titolare dell'attività, residente a Cassola, due operai di Rosà e uno di Fontaniva. Come riporta Padovaoggi due di loro, verserebbero in condizioni disperate. Gli altri due presentano ferite di media gravità e non sarebbero in pericolo di vita.

Secondo i primi riscontri stavano lavorando all'interno di un silos quando qualcosa non è andato nel verso giusto. Immediato l'allarme ai numeri d'emergenza.

A Galliera Veneta sono arrivate due ambulanze del Suem 118 e l'elisoccorso di Padova e Treviso. In ausilio sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Tre dei coinvolti sono stati trasportati all'ospedale di Padova, un quarto è stato ricoverato a Treviso. Subito dopo l'allarme a Galliera è arrivato anche il personale dello Spisal per fare chiarezza sulla dinamica dei fatti. La zona teatro dell'ennesimo infortunio sul lavoro è stata transennata per consentire agli operatori di lavorare in tutta sicurezza.