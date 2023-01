Vola dalla parete, 35enne in ospedale

Vola sul primo tiro di una via di arrampicata nella falesia di Lumignano e si infortuna. Si è procurato un sospetto trauma alla caviglia il 35enne di Brendola, caduto nel primo pomeriggio mentre con un gruppo di amici stava scalando nel Settore Vomere. Scattato l'allarme, la Centrale di Vicenza ha attivato verso le 15.30 il Soccorso alpino di Padova, che ha raggiunto l'abitato con i mezzi, per poi proseguire a piedi superando 150 metri di dislivello. L'infortunato, che si trovava sul primo tiro quando era volato, era stato trattenuto dalle corde, ma aveva sbattuto violentemente i piedi sulla parete. Calato alla base dai compagni, l'uomo è stato raggiunto da sei soccorritori, tra i quali un'infermiera, che gli hanno prestato le prime cure. Imbarellato, è stato poi trasportato lungo il ripido sentiero fino alla piazza del paese, dove è stato affidato all'ambulanza partita in direzione dell'ospedale di Vicenza