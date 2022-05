Infortunio durante l'uscita in montagna, ferita una 53enne

Domenica, intorno alle 15.40, la Centrale del Suem ha allertato il Soccorso alpino di Schio, per un'escursionista che aveva messo male il piede tra i sassi riportando un probabile trauma alla caviglia, mentre con altre persone stava scendendo dalla Cima del Monte Summano lungo la Via Crucis.

Una squadra, appena terminato un addestramento, in contatto telefonico con i compagni, che avevano cercato di sorreggerla per un tratto del percorso, si sono fatti dare precisa indicazione del punto in cui si trovavano, per raggiungerli con il fuoristrada.

Una volta raggiunta l'infortunata, una 53enne di Malo, i soccorritori le hanno stabilizzato la gamba, la hanno caricata sul mezzo, per poi trasportarla all'ospedale di Santorso.