Ultraottantenne scivola sotto la cima del monte Cornetto: recuperato dal Soccorso Alpino

Martedì, attorno a mezzogiorno, la Centrale del Suem ha allertato il Soccorso alpino di Schio, per un escursionista ultraottantenne scivolato sotto la cima del Cornetto.

L'uomo, che aveva cercato di scendere in autonomia, aveva dovuto desistere all'altezza della catena, a seguito dei dolori causati dal possibile trauma alla spalla riportato. Mentre quattro soccorritori si portavano al Rifugio Balasso per eventuale supporto nelle operazioni, è arrivato l'elicottero di Trento emergenza, che ha individuato l'uomo e lo ha recuperato per trasportarlo all'ospedale di Rovereto.