Cade dalla bici nella pista di downhill: 16enne finisce in ospedale

Domenica, poco dopo mezzogiorno, il Soccorso alpino di Padova è stato attivato per un giovane ciclista sbalzato dalla mountain bike, lungo il percorso di downhill Red bull, non distante dall'agriturismo da Sagraro sui Colli Berici.

Dopo aver caricato a bordo personale sanitario dell'ambulanza di Noventa, una squadra si è avvicinata sul sentiero sterrato con il mezzo a poca distanza dall'infortunato, un sedicenne di Noventa Vicentina che era caduto dopo che la ruota si era bloccata contro un ostacolo.

Dopo averlo stabilizzato e imbarellato a seguito di possibili trauma alla testa e frattura alla clavicola, i soccorritori lo hanno trasportato a spalla per 400 metri, per poi trasferirlo dell'ambulanza partita in direzione dell'ospedale di Vicenza.