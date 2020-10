Incidente durante l'uscita in montagna, coppia di amici bloccata sul Baffelan

Sabato mattina, intorno alle 10.30, il Soccorso alpino di Schio è stato allertato per un infortunio nel Boale del Baffelan.

Saliti dal sentiero di arroccamento, due amici hanno poi deciso di rientrare alla macchina dal Boale del Baffelan, danneggiato in questi giorni a seguito delle recenti piogge. Durante la discesa, quello che si trovava a monte è scivolato finendo addosso all'amico, che era fermo sopra un salto di roccia ed è caduto in avanti per un metro mettendo male il piede e ruzzolando a valle.

Risaliti al punto in cui si trovavano grazie alle coordinate fornite da GeoResQ, un primo soccorritore è subito partito dalla base del Boale, per raggiungerli, sincerarsi delle condizioni e informare la squadra in arrivo dell'attrezzatura necessaria.

Hanno quindi raggiunto l'infortunato, un 35enne di Thiene, lo hanno imbarellato, per poi calarlo un'ottantina di metri con barella portantina fino in fondo al canale e proseguire per un paio di chilometri pianeggianti. Arrivati a Malga Baffelan, l'infortunato è stato quindi trasportato direttamente all'ospedale di Santorso per un probabile trauma alla caviglia e al polso.