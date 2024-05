Si infortuna in casa, calata dal 4° piano con la barella dell'autoscala

Lunedì mattina, poco dopo le 9, i Vigili del fuoco sono intervenuti in viale Trieste a Vicenza in supporto al Suem per portare sul piano stradale una donna infortunatasi nel proprio appartamento al 4° piano.

La donna con alcune fratture per la caduta, dopo essere stata immobilizzata dal personale sanitario è stata caricata sulla barella dell’autoscala e portata a terra dove è stata trasferita in ambulanza in ospedale.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.