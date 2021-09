Si infortuna alle gambe, i Vigili del fuoco lo aiutano a rientrare in appartamento

Già in mattinata i pompieri avevano assistito l’uomo con il personale sanitario del Suem 118 per il trasporto dall’alloggio, all’ambulanza. Al rientro, l’uomo è stato posizionato sulla barella dell’autoscala e issato fino alla sua residente, al 4° piano di un palazzo

Nel primo pomeriggio di venerdì, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Battaglione Val Leogra a Vicenza per aiutare un infortunato alle gambe a rientrare nel proprio appartamento al 4° piano di un condominio.

Necessario il trasporto dall’esterno con l’autoscala per l’impossibilità dell’uomo di muovere gli arti. Già in mattinata i pompieri avevano assistito l’infortunato con il personale sanitario del Suem 118 per il trasporto dall’alloggio all’ambulanza.

Al rientro, dopo le visite in ospedale, constatato l’impossibilità del trasporto con il telo, l’uomo è stato posizionato sulla barella dell’autoscala e dopo essere stato assicurato è stato issato fino al proprio appartamento.