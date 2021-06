Colto da malore durante la gara, spettatore 52enne muore d'infarto

Silvano Sartore è deceduto per arresto cardiocircolatorio in seguito a una caduta. Per lui niente da fare nonostante l'intervento dei soccorritori arrivati con l'elicottero

Attorno alle 11.40 di sabato il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa è stato allertato per un uomo colto da malore Val di Campo a Romano d'Ezzelino, nelle vicinanze del percorso della Hike and Fly Experience, gara di volo libero ed escursionismo, dopo essere caduto sul sentiero 970.

Silvano Sartore, nato a Cittadella nel '69 e residente a Bassano in via Monte Novegno, colto da malore, è deceduto per arresto cardocircolatorio. In suo aiuto è subito intervenuto il personale medico che faceva assistenza alla gara, con il supporto di alcuni atleti, che hanno praticato le manovre di rianimazione sino all'arrivo dall'equipe medica e del tecnico di elisoccorso dell'elicottero di Treviso emergenza, sbarcati nel bosco con il verricello e subentrati ai presenti.

Purtroppo a nulla sono valsi i prolungati tentativi e non è rimasto che constatare la morte dell'uomo. La salma è stata imbarellata e trasportata dai soccorritori fino alla strada. Sul posto anche il Suem di Crespano. Sartore lascia la moglie e due figli i quali, secondo la ricostruzione dei carabinieri intervenuti, non erano presenti al momeno del decesso.