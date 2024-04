Indebitato a causa del cugino, ottiene lo stralcio di oltre 300 mila euro di debito

Il Tribunale di Vicenza ha stralciato un monte debiti di circa 303 mila euro, contratti da un imprenditore del vicentino, 54enne di Montecchio Maggiore, che s è rivolto allo studio legale Legge3.it. L’origine dello stato debitorio risale agli anni 2000.

Il lavoro dell’uomo, infatti, procedeva bene, e questo gli aveva permesso di mettere da parte parecchio denaro. Le cose andavano e chiese due finanziamenti, uno per la casa e uno per l’auto, che riusciva a onorare entrambi senza problemi. Nei primi anni del 2000 si lasciò convincere da un cugino che operava nella finanza e investì su suo suggerimento quasi tutto quello che aveva, circa 120 mila euro. Denaro che, però, non fu mai versato. Poco tempo dopo, un altro parente, prossimo al matrimonio, gli chiese un prestito per poter sostenere le spese della casa, ma dopo appena un anno smise di restituirgli il denaro. A questo si aggiunsero la perdita dell’intero capitale investito e un calo sensibile della mole del lavoro e, quindi, delle entrate. L’imprenditore iniziò a faticare a pagare le rate dei finanziamenti.

Nel 2014, anche nel tentativo di riappacificazione famigliare, l’uomo e il cugino, lo stesso che lo truffò pochi anni prima, aprono una nuova attività insieme nel vicentino, intestandola al primo, mentre il cugino seguiva la contabilità. Ancora una volta, però, quest’ultimo si comportò in modo disonesto, non versando le imposte e non pagando i fornitori. Dopo poco tempo, infatti, iniziarono ad arrivare cartelle esattoriali dall’Agenzia delle Entrate e richieste dai vari creditori. Cartelle che, essendo lui il titolare dell’attività, portavano tutte il suo nome e soltanto il suo nome. Questo non fece altro che andare ad aggravare una situazione economica già precaria, con il monte debiti che cresceva sempre di più, fino a diventare impossibile da restituire. I consulenti di Legge3.it sono riusciti a ottenere presso il tribunale di Vicenza lo stralcio del debito a fronte di un piano di rientro sostenibile triennale, secondo il quale pagherà 400 euro al mese, mettendo a disposizione anche un terreno di cui era intestatario.