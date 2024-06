Incubo per Roberto Baggio e famiglia durante Italia-Spagna: rapinato, picchiato e sequestrato in casa

Incubo per Roberto Baggio e la sua famiglia. Sono stati lunghi 40 minuti di terrore per l'ex fuoriclasse di Fiorentina, Juventus, Milan, Inter, Bologna, Brescia e nazionale. Giovedì sera c'è stata una violenta rapina nella villa dei Baggio, mentre stavano guardando la partita Italia-Spagna di Euro 2024.

La banda armata ha fatto irruzione in villa

Intorno alle 10 di ieri sera una banda di almeno cinque persone, tutte armate, ha fatto irruzione nella villa di Altavilla Vicentina. Baggio avrebbe tentato in un primo momento di affrontare un malvivente e sarebbe stato colpito in fronte con il calcio di un'arma da fuoco. Una ferita per lui: poi con i parenti presenti è stato chiuso a chiave in una stanza della casa.

Punti di sutura per Roby Baggio

I rapinatori hanno razziato di tutto: soldi, orologi, gioielli. Solo quando i rapinatori se la sono data a gambe, il "Divin Codino" ha sfondato la porta e ha chiamato il 112. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza potranno dare un contributo alle indagini, già avviate. Baggio è stato poi accompagnato al pronto soccorso di Arzignano: si sono resi necessari alcuni punti di sutura alla testa. "Solo" tanto spavento per i suoi cari. Il bottino dei rapinatori non è stato ancora quantificato, ma è ingente.

Vive in campagna e ha un'azienda agricola

Dopo essersi ritirato dal calcio giocato nel 2004, Baggio ha intrapreso una nuova fase della sua vita. Vive in campagna con la moglie Andreina, con cui è sposato sin da giovanissimo, e i figli, sempre volentieri lontano dai riflettori. Ad Altavilla Vicentina si dedica alla sua azienda agricola. Rimane uno dei calciatori più amati nella storia del calcio italiano.