Tragedia in un campo agricolo: si ribalta con il trattore e muore

Stava lavorando la terra con il suo trattore quando, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo finendoci sotto. É morto così l'agricoltore per i quali Vigili del fuoco e sanitari del Suem 118 sono intervenuti nel tardo pomeriggio di venersì, a Montorso Vicentino, in via Darramara.

Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Indagini in corso