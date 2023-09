Incidente sul lavoro, operaio 19enne ferito ad una gamba

Un 19enne di Romano d'Ezzelino, L.E., è rimasto ferito ad una gamba, fortunatamente in modo non grave, in un incidente sul lavoro avvenuto nella prima mattinata di oggi, 11 settembre, alla T&G Verniciatura Industriale di via Falcone a Loria. Il giovane, soccorso da medico e infermiere del Suem 118 (moobilitato per l'occasione anche l'elicottero di Treviso emergenze) è stato trasportato in ospedale per essere sottoposto alle cure del caso. Non chiara la dinamica dell'infortunio che è al vaglio degli ispettori del nucleo Spisal dell'Ulss 2.