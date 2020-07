Schianto auto-furgone: veicoli sbalzati fuori strada dopo l'urto, feriti due giovani

Mercoledì pomeriggio, intorno alle 16, due auto sono state coinvolte in un incidente stradale di fronte alla chiesetta di Santa Maria di Zugliano, sulla strada provinciale 67.

Per cause in corso di accertamento, una Bmw condotta da un giovane, con a bordo un amico, ha tamponato un furgone che viaggiava nello stesso senso di marcia e che era intento a svoltare a sinistra in via Galilei.

L’impatto è stato violento al punto tale che i due mezzi sono sbalzati dalla carreggiata: il furgone ha impattato contro un lampione e ha finito la sua corsa nel fossato mentre la Bmw è "planata" nel campo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 che hanno preso in cura gli occupanti della Bmw e li hanno trasferiti all'ospedale di Santorso. I carabinieri di Thiene stanno ora cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.