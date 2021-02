Sangue sulle strade dalla provincia, ciclista travolto e ucciso da un autocarro

Tragedia poco prima delle 8 di martedì, sulle strade di Zugliano. Un ciclista è stato investito all'altezza del Palazzetto dello Sport. Secondo una prima ricostruzione il ciclista stava uscendo da una pista ciclabile quando, per cause in corso di accertamento è stato centrato da un autocarro.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 con l'ausilio dell'elisoccorso ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente.