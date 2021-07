Schianto moto-bici: ciclista sbalzato nel fosso

Venerdì intorno alle 11, un motociclista 62enne di Montecchio Maggiore, stava percorrendo via Monte Summano, a Zanè con direzione nord (verso Piovene), quando per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un ciclista 40enne del posto che circolava nello stesso senso di marcia.

Dopo l'urto il ciclista è stato sbalzato nel fossato adiacente mentre la moto finiva la corsa dopo circa 40 metri; i due coinvolti riportavano varie lesioni. Sul posto interveniva Suem 118 che trasportava i due conducenti all'ospedale di Santorso in codice giallo e una pattuglia del Consorzio polizia locale Nordest Vicentino per i rilievi dell'incidente.