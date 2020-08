Scooterista perde il controllo, invade la corsia e si scontra con un'auto: ferito 51enne

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di venerdì a Villaverla.

Un 51enne di Dueville, alla guida di scooter 125 stava percorrendo via Terraglioni con direzione Montecchio Precalcino, quando, in prossimità della stazione ferroviaria, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo invadendo la corsia opposta di marcia.

In quello stesso momento un 57enne, alla guida di una Ford Focus, stava viaggiando in direzione opposta e non ha potuto far nulla per evitare la collisione con lo scooterista, che è stato soccorso dai sanitari del Suem 118, arrivati sul posto, ed è stato poi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Santorso in codice giallo.

Per i rilievi e la regolazione è intervenuta una pattuglia della Polizia locale nordest vicentino.