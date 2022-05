Schianto auto-moto, centauro e passaggero sbalzati sul marciapiede investono un pedone

Martedì, poco dopo le 12, un'auto, un motociclo ed un pedone sono rimasti coinvolti in un incidente stradale a Villaverla. Secondo una prima ricostruzione del fatto, un motociclo KTM con due persone a bordo stava transitando in via Sant'Antonio (Sp 349) con direzione Thiene.

Giunto all'altezza dell'intersezione con via Pascoli, per cause in corso di accertamento non riusciva ad evitare l'urto con l'autovettura Fiat Punto che, proveniente dal senso opposto di marcia, aveva iniziato la manovra di svolta a sinistra.

A seguito dell'impatto, il conducente ed il passeggero del motociclo sono stati sbalzati in avanti investendo un pedone che si trovava sul marciapiede.

Sul posto sono intervenute 2 ambulanze, una ha trasportato a Vicenza il passeggero del motociclo, mentre l'altra ha trasferito il conducente del motociclo ed il pedone, all'ospedale di Santorso.

Sulla dinamica dell'incidente indagano gli agenti della Polizia Locale Nordest Vicentino, chiamate sul posto dal sindaco, tra i primi a prestare i socccorsi.