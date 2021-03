Schianto tra auto, una si rovescia: giovane conducente finisce in ospedale

Intervento dei Vigili del fuoco in via della Tecnica a Vicenza, all'incrocio con via dell’Economia, a Vicenza per un incidente tra due auto.

Lo schianto tra i due mezzi è avvenuto intorno alle 13 di mercoledì. I pompieri hanno messo in sicurezza i due mezzi ed estratto dall’auto rovesciata la ragazza, che è stata presa in cura dal personale sanitario del Suem 118 per essere trasferita in pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Illeso l’altro conducente.

Al dinamica dell'incidente è al vaglio degli agenti della Polizia locale intervenuti sul posto.