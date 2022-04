Perde il controllo dell'auto e si ribalta nel fossato: conducente muore sul colpo

Incidente mortale in città nella prima serata di giovedì. Per cause in corso di accertamento, una donna alla guida di una Grande Punto, mentre stava transitando in via Martiri delle Foibe, ha perso il controllo della propria auto.

La vettura ha quindi attraversato tutta la carreggiata andando a finire nella pedonale e ribaltandosi all'interno del fossato. Nonostante l'intervento tempestivo dei Vigili del fuoco e dei sanitari del Suem 118 per la donna alla guida non c'è stato nulla da fare. La vittima è Samara Paladino, 46 anni. Il tragico incidente è avvenuto mentre la donna si stava recando al suo lavoro di guardia giurata.

Sul posto la Polizia locale e la Polizia di Stato per i rilievi del caso. All'origine dell'incidente potrebbe esserci un malore improvviso.