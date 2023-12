Schianto alle prime luci dell'alba, traffico in tilt: due i feriti

Giovedì mattina, intorno alle 7, un incidente stradale tra mezzi in via Aldo Moro, ha mandato in tilt il traffico nella zona Est della città. Due i mezzi coinvolti e altrettanti i feriti.

L’impatto è avvenuto sul cavalcavia tanto che l'area è stata poi chiusa al traffico. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre la donna alla guida della Fiat Multipla e l’uomo della Nissan sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem e trasferiti in pronto soccorso per ulteriori accertamenti. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi delll'incidente.