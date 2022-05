Moto contro un trattore: centauro si conficca il manubrio nella coscia

Martedì intorno alle 17, i Vigili del fuoco sono intervenuti in stradone Nicolosi a Vicenza per un incidente stradale tra una moto e un trattore: ferito il centauro.

I pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi e operato per tagliare un pezzo di manubrio conficcatosi nella coscia del centauro. Il motociclista è stato assistito dal personale del Suem 118 e trasferito in ospedale per l’estrazione del pezzo di metallo. La Polizia locale ha eseguito i rilievi del sinistro per determinare le cause del sinistro.

Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.