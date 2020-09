Incidenti stradali Polegge / Strada Marosticana

Centauro travolto da un trattore rimane incastrato sotto il mezzo agricolo

È successo nel pomeriggio di mercoledì in strada Marostica. Sul posto i sanitari del Suem 118 e i Vigili del fuoco. Una volta liberato, il motociclista è stato portato in ospedale in codice giallo