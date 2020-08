Auto finisce capovolta nel torrente: muore conducente, ferita la passeggera

Tragedia di prima mattina in città. Due giovani sono rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto in strada Lobia.

Secondo le prime informazioni i due ragazzi erano a bordo di un'auto che, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada ed è finita capottata nel torrente Orolo. Il conducente è morto sul colpo mentre è in fin di vita la giovane che era in macchina con lui.

Le squadre dei pompieri arrivati sul posto anche con il nucleo sommozzatori, hanno estratto dall'Opel Insigna rovesciata una ragazza, che è riuscita a respirare nei pochi centimetri di spazio non allagato della vettura capovolta. La giovane donna, sotto shock, ma con ferite non gravi, è stata presa in cura dai sanitari del Suem e portata in ospedale.

Niente da fare per l'autista estratto già morto, come accertato dal medico del Suem. L'auto è stata poi recuperata con l’autogrù dei vigili del fuoco arrivata da Padova. La Polizia locale e di Stato, hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente.

(notizia in aggiornamento)