Auto esce di strada e si ribalta, ferito il conducente

Intervento dei sanitari del Suem 118, sabato mattina, nella rotatoria di accesso e uscita dall'autostrada a Vicenza ovest. Secondo le prime informazione, un'auto è uscita di strada autonomamente e si è poi rovesciata. L'uomo alla guida è stato trasportato in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della questura berica e quelli della polizia municpale di Vicenza che stanno effettuando i rilievi del caso. Non si segnalano rallentamenti.