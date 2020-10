Incidente auto-bici: uomo cade a terra, traffico paralizzato in città

Un uomo è stato soccorso dai sanitari del Suem 118 dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto in corso SS. Felice e Fortunato, intorno alle 20 di sabato. Il ciclista, per cause in corso di aggiornamento, è entrato in collisione con un'auto ed è finito a terra. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un senza fissa dimora.

L'uomo è stato soccorso e trasferito al San Bortolo ma le sue ferite non destano preoccupazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'incidente ha provocato pesanti disagi sulla circolazione.