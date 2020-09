Schianto auto-scooter: 68enne finisce a terra, trasportato d'urgenza in ospedale

Incidente stradale nella mattinata di martedì, poco prima delle 10. Per cause in corso di accertamento un 68enne di Malo, alla guida di uno scooter Kymco, si è scontrato con un 53enne di Trissino alla guida di una Passat.

A seguito dell'urto il 68enne è finito a terra mentre il motociclo ha finito la corsa incastrandosi sotto il guard-rail, sul lato destro della strada. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 che hanno soccorso il 68enne, trasferito poi in codice rosso all'ospedale di Santorso.

Dinamica al vaglio della Polizia locale Consorzio Alto Vicentino intervenuti per i rilievi del caso.