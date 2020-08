Auto fuori controllo finisce rovesciata nel canale di scolo: muore 71enne

Sangue sulle strade del Trevigiano. Intorno alle 14 di giovedì un 71enne di Romano d'Ezzelino (P.C. le iniziali della vittima) è morto a seguito di un incidente strdale avvenuto in via Roma, lungo la Sp 248 a Onè di Fonte.

Per cause in corso di accertamento, l'uomo ha perso il controllo dell'auto ed è finito nel canale di scolo sotto il piano stradale. I pompieri arrivati da Castelfranco Veneto, hanno messo in sicurezza il mezzo ed estratto il conducente. Purtroppo nonostante i soccorsi, il medico del Suem ha dovuto constatare la morte del conducente.

La polizia locale di Asolo (Treviso) ha eseguito i rilievi dell'incidente. Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.