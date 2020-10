Malore fatale alla guida: tocca un'auto e finisce la corsa nel fossato, muore 72enne

Mercoledì mattina, intono alle 9.30, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP 8, in via Capitello, a Barbarano Mossano per un’auto finita fuori strada in un fossato dopo aver toccato di striscio un’altra vettura.

Incidente che è costato la vita ad un 72enne probabile vittima di un malore. L'uomo è stato assistito prima dell’arrivo dei soccorsi da un vigile del fuoco di passaggio insieme ad altri carabinieri dell’ispettorato del lavoro anche loro in transito.

I pompieri arrivati da Lonigo, hanno estratto l’uomo dalla Fiat Punto è iniziato la rianimazione cardio polmonare fino all’arrivo del personale sanitario del Suem. Purtroppo il medico ha dovuto constatare la morte dell'uomo. Illeso il conducente dell’altra auto. I carabinieri e la Polizia locale hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.