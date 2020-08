Schianto auto-moto lungo la Valsugana: centauro rischia di perdere la gamba

È ricoverato in condizioni molto gravi il motociclista 58enne, residente a Valdagno, rimasto vittima del terribile incidente avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì sulla statale della Valsugana.



Stava procedendo in direzione Trento quando, all'altezza del ristorante Al Faro, sulla sponda perginese del lago di Caldonazzo, si è schiantato contro un'auto. Lo scontro lo ha sbalzato di sella facendolo volare per diversi metri prima di atterrare rovinosamente sull'asfalto. La moto è stata trovata su una rampa, qualche metro sopra il livello della strada.



I carabinieri di Borgo Valsugana tenteranno di fare chiarezza sull'esatta dinamica dell'accaduto. Non è ancora chiaro se entrambi si trovassero molto vicini alla linea di mezzeria, o se ci sia stata una vera e propria invasione di corsia da parte dell'auto. La moto se l'è trovata davanti all'improvviso, su una leggera curva, e l'impatto è stato inevitabile.



L'uomo è rimasto gravemente ferito ad una gamba ed ha subìto un'importante emorragia. Alcuni automobilisti che hanno assistito alla scena si sono fermati a prestare i primi soccorsi. Qualcuno ha aperto un ombrello per proteggerlo dai raggi del sole, qualcun altro ha tentato di tamponare la gamba per fermare l'emorragia. Il motociclista è rimasto sempre consciente.



Immediatamente si sono precipitate sul posto due ambulanze, oltre ai Vigili del Fuoco ed alle forze dell'ordine. La strada è stata chiusa per far atterrare l'elisoccorso, che ha caricato il ferito e lo ha trasportato in una corsa contro il tempo all'ospedale di Trento. L'uomo è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico, le sue condizioni restano molto gravi.

fonte Trentotoday