Travolto da un'auto mentre attraversa sulle strisce: è grave

Paura sulle strade della provincia, intorno all'ora di pranzo di lunedì. Secondo le prime informazioni, un anziano è stato travolto da un'auto mentre stava attraversva la strada sulle strisce pedonali.

L'incidente è avvenuto a Valdagno, in via Pasubio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 che hanno trasferito in ospedale il pedone. Sulla dinamica dell'incidente indaga la Polizia locale.