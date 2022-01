Sbatte con l'auto contro un muretto: 85enne muore dopo la corsa in ospedale

Era originario di Lonigo l'85enne che giovedì ha perso la vittima nell'incidente avvenuto a Monteforte d'Alpone, nel Veronese.

Erano le 16 circa quando l'anziano alla guida della sua Opel Agila ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro un muro di cinta di una abitazione di via Silvio Perazzolo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 con l'ausilio dell'elisoccorso in quanto le condizioni dell'uomo sono apparse subito gravi. La corsa all'ospedale non è bastata all'85enne che un'ora più tardi è morto all'ospedale di San Bonifacio per arresto cardiocicolatorio. Sul posto i carabinieri della locale stazione per i rilievi del caso.