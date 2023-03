Ubriaca al volante, sbanda con l'auto e travolge due segnali stradali

La settimana scorsa, precisamente il 14 marzo, verso le 16:30, il personale della polizia locale dei Castelli è intervenuto per un sinistro stradale avvenuto poco prima in via Leonardo Da Vinci a Montecchio Maggiore. I rilievi di rito e la visione del sistema di videosorveglianza comunale, hanno stabilito che M.M. italiana del '79 residente a Sovizzo, alla guida di una Nissan Micra, nel percorrere via Da Vinci con direzione viale Stazione, ha perso il controllo del veicolo, invadendo il marciapiede di piazza San Paolo, andando a collidere con due segnali stradali, appiattendoli completamente, e terminando la corsa diversi metri dopo, generando grande spavento tra i numerosi passanti tra cui bambini, presenti in quel momento sul marciapiede, e che solo per pochi centimetri non sono stati investiti.

La conducente è stata sottoposta a verifica del livello alcolemico sanguigno mediante strumentazione di misurazione legale in dotazione alla polizia locale, da cui risultava che il valore, il cui limite di Legge è pari a 0,5 grammi per litro di sangue, era pari a più del doppio (1,16). La conducente, oltre alle sanzioni amministrative previste per la condotta di guida, è stata denunciata alla procura della Repubblica di Vicenza per l’ipotesi di reato di guida in stato d'ebrezza, con l’aggravante della provocazione di sinistro stradale, oltre al ritiro della patente per la successiva sospensione da 6 a 12 mesi e il fermo del veicolo per 180 giorni.