Incidente nel tunnel, conducente perde il controllo del furgone e abbatte una centralina

Nel primo pomeriggio di giovedì, intorno alle 13.45, il conducente di un autocarro furgonato che stava transitando ne tunnel che da Valdagno porta a Schio, giunto in corrispondenza della piazzola di sosta, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo e dopo aver urtato il muro laterale e ha finito la sua corsa contro la centralina dei sistemi di sicurezza ed elettrici della piazzola di sosta.

Gli occupanti del mezzo, un uomo e una donna, sono usciti illesi dal veicolo che emanava del fumo. L'allarme è stato immediato. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Consorzio Valle Agno di Valdagno, che hanno provveduto alla chiusura nel tratto di loro competenza e i Vigili del fuoco.

Attualmente il tunnel è ancora chiuso al fine di permettere la riparazione di una centralina elettrica.