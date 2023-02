Ragazza investita sulle strisce pedonali

AGGIORNAMENTO 19.30

Il personale del Suem di Arzignano sta stabilizzando la giovane che appare in condizioni non critiche. I passanti hanno subito stigmatizzato non tanto l'accaduto di oggi, ma piú in generale il comportamento imprudente e indisciplinato di molti trissinesi che sul ponte di via Roma tendono a non rispettare i pedoni che attraversano sulle strisce.

Dalle prime pare che il conducente la cui auto ha investito la ragazza si sia immediatamente fermato per prestare assistenza.

AGGIORNAMENTO 19

L'incidente è avvenuto intorno alle 18.45, a Trissino. Secondo le prime informazioni, una ragazza sarebbe stata investita da un'auto mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedoanli di via Roma.

Pesanti le ripercussioni sul traffico in transito. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 mentre tardano ancora ad arrivare le forze dell'ordine.

La ragazza investita sembra essere cosciente.