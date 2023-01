Triplice incidente lungo la Sp 89: carabiniere rischia l'investimento

Nella notte tra sabato e domenica, i Vigili del fuoco sono intervenuti lungo la Sp 89 per un incidente che ha coinvolte tre auto in tre momenti diversi.

Erano le 2.30 quando in via Pranovi, a Trissino, un’auto dopo la perdita di controllo del conducente è finita contro un palo del telefono abbattendone altri tre per effetto domino, finiti sulla carreggiata, mentre la stessa è finita fuoristrada. Una Renault Clio che sopraggiungeva è finita contro un palo abbattuto, che si è in parte conficcato nell’auto. I carabinieri arrivati poco prima dei Vigili del fuoco, hanno iniziato a segnalare il pericolo, quando l’autista di un’Alfa Romeo Giulia non accortosi dell’incidente ha sfiorato i militari, finendo nel fossato.

I Vigili del fuoco arrivati da Arzignano hanno messo in sicurezza i mezzi e la strada rimuovendo i pali. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza del posto da parte dei vigili del fuoco sono terminate alle 6.