Tre persone in ospedale per un doppio incidente, 4 auto coinvolte: il conducente di una fugge

Doppio incidente a Sarcedo alle ore 21:35 di sabato 29 ottobre. Un uomo 28enne di Thiene, alla guida di una Volvo, stava percorrendo via Schio, proveniente da Breganze con direzione Thiene, quando, giunto in corrispondenza del civico 25 di via, nel percorrere la curva destrorsa, per cause in corso di accertamento ha invaso l'opposta corsia di marcia entrando in collisione frontale con un'Audi condotta da un 18enne di Zanè e con a bordo due coetanei. Uno dei trasportati dell'Audi è stato soccorso e trasferito dal 118 all'ospedale di Vicenza in codice rosso. Il conducente dell'Audi ed il secondo passeggero sono invece stati trasportati da un'altra ambulanza all'ospedale di Santorso.

Il conducente della Volvo, allontanatosi dal luogo del sinistro senza prestare soccorso, è stato rintracciato successivamente da una pattuglia della polizia locale presso la sua abitazione. L'uomo, che presentava una vistosa ferita alla fronte, avendo sfondato il parabrezza della propria auto ed è stato accompagnato all'ospedale di Santorso.

Nel corso del rilievo del sinistro, la Mercedes Vito di una delle persone che si erano fermate a prestare soccorso, è stata urtata da una VW Polo, anch'essa proveniente da Breganze con direzione Thiene. Pertanto la polizia locale ha proceduto anche al rilievo del secondo sinistro. Nel corso della notte, le condizioni del passeggero dell'Audi coinvolta nel primo sinistro sono migliorate ed il codice rosso iniziale è rientrato in un codice arancione. Sul posto è intervenuta anche una squadra dei Vigili del Fuoco.