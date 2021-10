Tragedia sulla strada, auto travolge un pedone: muore 40enne

Incidente mortale a Dueville, alle ore 18:45 di lunedì 25 ottobre. F.G., un 57enne di Abano Terme, alla guida di una Ford Smax, stava percorrendo la strada Provinciale 248 Schiavonesca-Marosticana con direzione Sandrigo. Giunto all'altezza del civico 272, per cause in corso di accertamento, ha investito Hu Qiulei, 40enne di nazionalità cinese, domiciliato a Dueville, che stava attraversando la strada non in corrispondenza delle strisce pedonali.

Sono in corso accertamenti da parte della polizia locale Nordest Vicentino per stabilire se ka vittima fosse in sella alla bicicletta o se la stesse spingendo. Il 40enne è deceduto sul colpo e il pm ha disposto il sequestro dei mezzi.

Rilievi e regolazione traffico a cura della polizia locale Nordest Vicentino, Distaccamento di Sandrigo, coadiuvata dai Carabinieri di Dueville.