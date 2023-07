Ciclomotore finisce contro un’auto, ferito un 24enne

Giovedì sera, poco prima delle 19, a Torrebelvicino, un 24enne di Valli del Pasubio, alla guida di ciclomotore Benelli, è rimasto coinvolto in un incidente stradale.

Il ragazzo stava percorrendo via Rimembranza, con direzione Valli del Pasubio, quando giunto all'altezza dell'intersezione con via XXIX Aprile, per cause in corso di accertamento, non riusciva ad evitare l'impatto con l'autovettura Dacia Sandero, condotta da un 44enne di San Vito di Leguzzano, che nel frattempo aveva impegnato l'incrocio proveniente da via XXIX aprile e diretto verso Valli del Pasubio.

Il giovane, a seguito dell'urto, è stato sbalzato a terra. Soccorso dai sanitari del Suem 118 è starò poi trasferito all'ospedale di Santorso, dove è stato ricoverato per varie fratture. Illeso il conducente dell'auto.

Per i rilievi e la regolazione del traffico a sono intervenute tre pattuglie della Polizia locale "Alto Vicentino" di Schio.