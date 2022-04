Tir pirata abbatte un lampione e scappa, rintracciato l'autista: dovrà pagare i danni

Martedì alle ore 12 circa l'autista di un tir polacco, durante una errata manovra all'incrocio di via Industria/Sega ad Arzignano, dopo aver divelto un lampione della luce, la segnaletica, il guardrail e un punto gas, è scappato lasciando il palo pericolosamente a ridosso della strada.

Grazie alla segnalazione di una cittadina, la polizia locale, attraverso la rete di telecemere targa system, in 2 ore ha identificato il tir che sarà multato con 450 euro e dovrà risarcire il Comune con 2.500 euro per i danni. Nello specifico sono contestate 3 diverse sanzioni: danneggiamento di un bene pubblico senza palesare la propria responsabilità all'autorità; mancato rispristino della circolazione stradale (lasciando il lampione penzolante sulla sede stradale); manovra di svolta in modo irregolare. I danni quantificati riguardano invece la riparazione di palo, corpo illuminante, guardrail e 3 segnali stradali, oltre la sostituzione scatola derivazione gas.