Tir in discesa dal colle si incastra in un tornante 

Alle 14:45 di martedì i vigili del fuoco sono intervenuti in via IV Novembre a Creazzo per un camion finito incastrato su un tornante mentre stava percorrendo la strada in discesa dal colle.

I pompieri intervenuti con l’autogrù hanno sollevato il posteriore del semirimorchio incastratosi nel tornante, riuscendo a ruotarlo fino a posizionarlo pronto per riprendere in sicurezza la strada. Sul posto la polizia locale che ha deviato il traffico. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.