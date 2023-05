Schianto moto-auto in rotonda: ferita una 41enne

Incidente stradale lunedì mattina, poco dopo le 8 a Thiene. Due persone, a bordo di motociclo Cagiva stavano percorrendo via Vittorio Veneto quando, entrati in rotatoria non sono riusciti ad evitare l'urto con una Citroen che si era immessa nel rondò.

A seguito dell'urto la passeggera del motociclo, una 41enne di Villaverla, subiva lesioni e veniva trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Santorso. Sul posto per i rilievi gli agenti della Polizia locale Nordest Vicentino.