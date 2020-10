Studente in bici travolto da un'auto: 14enne portato d'urgenza in ospedale

Venerdì, intorno alle 12.30, uno studente 14enne è stato investito da un'auto a Thiene.

Il ragazzo stava percorrendo in bicicletta la pista ciclabile di via San Gaetano, proveniente dall'intersezione con via Milano e diretto verso piazzetta Martiri della Libertà. Giunto all'altezza della prima intersezione con il parcheggio dell'istituto scolastico "Ceccato", è stato investito da autovettura Renault Clio, condotta una 50enne di Thiene, che usciva dal parcheggio stesso.

A seguito dell'urto, il giovane ha riportato il distacco della falange di un dito. Immediatamente soccorso dai numerosi passanti, dopo un primo trasporto all'ospedale di Santorso il 14enne è stato trasferito a Verona per intervento di chirurgia plastica. Sul posto gli agenti della Polizia locale nordest vicentino.