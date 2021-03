In scooter tampona un furgone in colonna: ferito 15enne

Il giovane è stato soccorso dai sanitari e trasferito in ospedale in codice giallo. Sul posto la Polizia locale

Incidente all'ora di pranzo di sabato, a Thiene, in via Pastorelle.

Un quindicenne alla guida di ciclomotore, mentre percorreva via Vittorio Veneto in direzione nord, per cause in corso di accertamento tamponava un autofurgone incolonnato al semaforo.

Il giovane è stato soccorso dai sanitari del Suem 118 e trasportato al pronto soccorso di Santorso in codice giallo.

Rilievi e regolazione traffico a cura della polizia locale nordest vicentino.