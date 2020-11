Schianto auto-camion: 52enne rimane incastrato tra le lamiere, traffico in tilt

Nel pomeriggio di martedì, poco dopo le 15, un 63enne di Lusiana, alla guida di autoarticolato, stava percorrendo via del Terziario a Thiene quando, giunto all'altezza dell'entrata del centro commerciale, per cause in corso di accertamento si è scontrato contro una Mercedes condotta da un 52enne di Thiene, che procedeva nello stesso senso di marcia.

A seguito dell'urto il conducente della Mercedes è rimasto bloccato in auto. Estratto dal mezzo è stato soccorso dai sanitari del Suem 118 e trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Santorso. La dinamica dell'incidente è al vaglio degli agenti della Polizia locale.