Sedicenne in motorino urta un'auto durante un sorpasso

Incidente stradale poco prima delle 8 di lunedì a Thiene. Un minorebbe alla guida di un ciclomotore stava circolando in direzione via dei Quartieri, quando sorpassando la colonna di veicoli fermi, in corrispondenza di un accesso privato ha urtato una Peugeot condotta da un 42enne di Zugliano che era in procinto di svoltare a sinistra.

A causa dell'urto il sedicenne è sbalzato a terra ed è stato subito soccorso dalla conducente.

Sul posto sono intervenuti i del Suem 118 che hanno accompagnato il minore all'ospedale di Santorso per lievi traumi riportati e una pattuglia del Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino ha eseguito i rilievi.