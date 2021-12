Schianto tra auto, una si rovescia: quattro i feriti

Giovedì, intorno alle 19, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Cappuccini a Thiene per un incidente tra tre auto. I pompieri arrivati dal distaccamento di Schio, hanno messo in sicurezza i veicoli ed estratto da una Volkswagen Golf rovesciata l'autista, rimasto ferito, che è stato preso in cura dal personale sanitario del SUEM per essere stabilizzato.

Ferite anche le tre persone a bordo della Dacia Sandero, anche loro assistiti dal personale sanitario. Illeso l'autista della Mercedes CLA 200. Tutti i feriti sono stati trasferiti in ospedale. La Polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell'incidente. Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora.