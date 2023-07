Esce di strada con l'auto e va a sbattere contro un albero

Sabato, poco dopo le 19, un 74enne di Thiene, alla guida di una Fiat Punto, è rimasto vittima di un incidente stradale.

L'uomo stava percorrendo via Bosco dei Preti con direzione Sarcedo quando, giunto all'altezza della stazione delle autocorriere di Thiene, per cause in corso di accertamento presumibilmente riconducibili ad un malore, ha perso il controllo dell'auto andando ad urtare contro un tiglio presente sul lato sinistro della strada.

L'uomo, soccorso dai sanitari del Suem 118, è stato trasportato da ambulanza 118 e portato al Pronto soccorso dell'Ospedale di Santorso in codice giallo.