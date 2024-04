Tamponamento multiplo sulla Sp111: 4 auto coinvolte

Venerdì sera intorno alle 18.30, una Peugeot stava transitando lungo la Sp 111, con direzione Breganze quando, giunta all'altezza del ponte sull'Astico per cause in fase di accertamento ha tamponato prima una Opel corsa che ha invaso la corsia opposta di marcia andando a scontrarsi con un'altra auto, una Fiat Punto che procedeva nel senso opposto di marcia. Non solo, la Peugeot ha finito la sua corsa andando a a tamponare una Nissan.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 che hanno trasferito i feriti in ospedale in codice giallo.

La dinamica dell'incidente è al vaglio degli agenti della Polizia Locale.